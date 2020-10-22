В данный момент учебно-тренировочные процессы проходят в штатном режиме, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Бассейн "Жайык самалы" заработал после ремонта Фото из архива "МГ" Капитальный ремонт здания бассейна "Жайык самалы" начался в апреле 2019 года и должен был закончиться в сентябре. Подрядной организацией являлась компания из Актобе ТОО "КварцСпецСервис". На капитальный ремонт бассейна было выделено 185 млн тенге с учетом авторского и технического надзора. В сентябре прошлого года выяснилось, что ремонтные работы не закончатся к намеченному сроку. Тогда подрядчики заявили, что причиной отставания от графика стало то, что они выполняют работу, которая не была предусмотрена по смете. В январе этого года выяснилось, что руководство бассейна подало в суд на подрядную организацию и ТОО "Кварц-Спецсервис" могут признать недобросовестным подрядчиком. Директор подрядной организации Нурлыбек Асан позже заявил, что все замечания, которые озвучивает заказчик, являются необоснованными, так как они не предусмотрены в ПСД. В марте 2020 года стало известно, что заказчик и подрядчик все же пришли к медиативному соглашению и судебные разбирательства были окончены по согласию обеих сторон. Как рассказал руководитель управления физической культуры и спорта по ЗКО Каймен Есендияров, бассейн "Жайык самалы" в данный момент работает и все учебно-тренировочные процессы проходят в штатном режиме. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.