Как подчеркнул в своём поздравлении аким области Гали Искалиев, каждый из членов Ассамблеи народа Казахстана внёс свой вклад в борьбу с пандемией. - Многие делали благотворительные и милосердные дела, не афишируя этого. Каждый пришедший сегодня знает, какой вклад они вносят в развитие общества и региона в целом. Если мы также будем двигаться дальше, то преодолеем и выполним все цели и поставленные перед нами задачи, - отметил Гали Искалиев. Председатель общественного объединения «Центр русской культуры» Ассамблеи народа Казахстана Западно-Казахстанской области Сергей Погодин сравнил Конституцию с правилами дорожного движения. - Вот только представьте, если бы, выезжая на дорогу, никто не знал бы правил - куда повернуть, кого пропустить, была бы полная неразбериха. Поэтому Конституцию должны знать, как и ПДД, все граждане Казахстана, - пояснил Сергей Погодин. В заключении торжественного мероприятия глава региона Гали Искалиев вручил председателям и членам этнокультурный объединений юбилейные медали «25 лет Ассамблее Народа Казахстана».Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.