По данным службы спасения, 30 августа в ЗКО ожидается сильный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду и сильная жара до 36 градусов. Как сообщили в РГП "Казгидромет", 30 августа в Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность, днем температура воздуха поднимется до 32 градусов тепла, ночью опустится +14 градусов. В Атырау ожидается погода без осадков, днем +33 градуса, ночью +20 градусов. Также погода без осадков ожидается в Актобе, днем столбики термометров покажут +34 градуса, ночью +19 градусов. В Актау дождь с грозой, +29 градусов днем, +19 градусов ночью.