В редакцию "МГ" очевидец прислал видео, на котором запечатлено, как перерезают пуповину новорожденному прямо в машине такси. Корреспондентам «МГ» очевидец Азамат Абугалиев рассказал подробности произошедшего. - Мы с моим другом стояли у автомойки на пересечении улиц Правдухина и Московская, разговаривали. Тут заметили, что непадолеку остановился автомобиль марки "Фольксваген", за ним же подъехала скорая. Мой друг Тимур Мухамедьяров работает акушером-гинекологом в Областном перинатальном центре. Он увидел, что на вызов приехали молодые фельдшера, решил спросить у них, вдруг им нужна его помощь, - рассказал Азамат Абугалиев. После того как мужчины приблизились к машине, увидели, что там рожает женщина. - Тимур сразу попросил перчатки, спирт. Помог роженице. Перерезал пуповину, - отметил очевидец.- Все прошло хорошо. С мамой и ребенком все в порядке. Женщина была доставлена в Областной перинатальный центр. К слову, в такси на свет появился мальчик. С пресс-службой управления здравоохранения ЗКО связаться не удалось. Другие подробности выясняются.

AZLw9qmuFGE

