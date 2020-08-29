В отделе жилищно-коммунального хозяйства города Атырау сообщили, что в преддверии праздника - Дня Конституции Республики Казахстан 33 семьи получили ключи от новых квартир. Квартиры предоставлены в одном из девятиэтажных жилых домов в микрорайоне Нурсая. Большинство новоселов - это многодетные матери, ожидающие жилья с 2013 года. - Это квартиры, сдаваемые по программе «Нурлы жер». С начала этого года, количество новосёлов по данной программе достигло 257 семей, - сообщил заведующий жилищным сектором ЖКХ Рафхат Жолдиев. Напомним, что в прошлом году в очереди на получение жилья состояли 257 семей из разных категорий. В этом году жилье уже получили более 250 семей. До конца года, помимо граждан, состоящих в очереди на жилье, планируется переселить семьи из аварийных общежитий.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.