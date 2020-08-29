Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, 22 августа около 7.00 на улице Согласия была остановлена автомашина марки "Лада Калина". За рулем находился 33-летний житель города, который согласно акту медицинского освидетельствования находился в состоянии наркотического опьянения. Кроме этого, выяснилось, что он ранее уже был лишен права управления транспортным средством. Полицейские Уральска начали досудебное расследование по статье 346 УК РК "Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортным средством находящимся в состоянии алкогольного опьянения". Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.