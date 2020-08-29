Уральцы принесли 58-летней Ольге Илюхиной еду и холодильник, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Голодающая женщина из Уральска проходит обследование в поликлинике Жительница Уральска Ольга Илюхина перенесла инсульт и инфаркт. Она не способна работать. У нее нет ни детей, ни родственников, которые могли бы ухаживать за ней. Женщина рассказала, что она осталась без средств существования, если соседи не принесут ей еду, то она может голодать до трех недель и пить только воду из-под крана. Иногда она просит хлеб на лестничной площадке, а потом питается им всю неделю. Руководитель отдела занятости и социальных программ города Уральск Ерлан Галиев пояснил, что в день публикации статьи они направили к женщине домой своих сотрудников. - Выяснилось, что Ольга Илюхина проживает одна в общежитии и занимает одну комнату. Муж умер, детей не имеет. Не может работать по состоянию здоровья. Состоит на учёте в поликлинике №1 с сахарным диабетом и бронхиальной астмой, в 2012 году перенесла инфаркт. Группу инвалидности не имеет, с трудом передвигается по комнате, - пояснил Ерлан Галиев. Кроме того, он отметил, что сейчас проводится работа с поликлиникой №1 о получении справки ВКК о временной нетрудоспособности Илюхиной для оформления адресной социальной помощи. - Также рекомендовано рассмотреть вопрос о возможности определения группы инвалидности по общему заболеванию. Специальные социальные услуги не могут быть предоставлены, так как Ольга Борисовна не достигла пенсионного возраста и на данный момент не имеет справки об инвалидности и ИПР, - сообщил Ерлан Галиев. 27 августа журналисты побывали у Ольги Илюхиной. Женщину удалось застать на лестничной площадке, когда сотрудник поликлиники №1 увозил ее на обследование. - Спасибо всем за продукты, мне даже принесли холодильник. А вчера приходили волонтеры, убрались у меня дома, помыли меня, привели в порядок. А вот сегодня меня отвезут в поликлинику. Лед тронулся, - с дрожью в голосе говорит женщина. - Также приходили из отдела занятости и социальных программ города Уральска, сказали, если у меня будет инвалидность, то, скорее всего, выделят социального работника. Стоит отметить, что у женщины до сих пор не погашена задолженность за коммунальные услуги. Сегодня, 29 августа волонтеры сообщили, что всю задолженность за коммунальные услуги они погасили. Кроме того, они оплатили долг в продуктовом магазине. Все, кто желает помочь Ольге Илюхиной, могут найти ее по адресу: пр. Евразия, 102, кв. 81А. Или же позвонить по номеру телефона 8 778 951 51 02. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА