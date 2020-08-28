Сегодня, 28 августа, в Областном казахском драматическом театре имени Х.Букеевой состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню Конституции, в котором принял участие аким ЗКО Гали Искалиев. Юбилейными медалями "Казакстан Конституциясына 25 жыл" были награждены работники различных сфер деятельности. – В Конституции ясно показано, что основная ценность - это независимость и стабильность Казахстана. Мы видим, что происходит в других государствах и должны быть благодарны своей стране, что живем в мире и согласии. Принятый на всенародном референдуме основной закон закрепил фундамент Республики Казахстан как светского, правового, унитарного государства. Конституция стала гарантом прав и свободы граждан страны и дальнейшего развития и укрепления страны. Перед законом все равны, несмотря на национальность, религиозную принадлежность, социальный статус, пол и возраст. Никому не дано право вмешиваться в чью-то личную жизнь, - отметил глава региона. Вместе с тем Гали Искалиев отметил, что все 98 статей Конституции направлены на защиту граждан страны. – Этот год для нас был полон испытаний, в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции все жители нашей области сплотились воедино, свой вклад внесли все: врачи, журналисты, правоохранительные органы, предприниматели, волонтеры. Вместе нам все под силу. Я поздравляю всех с этим замечательный праздником и разрешите пожелать вам крепкого здоровья, процветания и благополучия, - заключил Гали Искалиев. По словам руководителя проектного офиса "Акжайык - адалдык аланы, Алии Салиевой, Конституция - это основной закон, который позволяет гражданам жить и трудиться как в любом другом цивилизованном государстве. – Мы - молодая страна, но в то же время являемся светским государством, мы причастны ко всему, что происходит в мире. Мы движемся вперед, есть определенные проблемы и недостатки. Для того чтобы создать идеальное общество мы должны жить и работать, вносить свой вклад. Наши дети и внуки в последующем будут благодарны нам за наш труд, - отметила Алия Салиева.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.