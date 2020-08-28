Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в РГП "Казгидромет", 29 августа в Уральске синоптики прогнозируют дождь с грозой, днем температура воздуха поднимется до 27 градусов тепла, ночью +19 градусов. В Атырау ожидается погода без осадков, днем +32 градуса, ночью +19 градусов. Также погоду без осадков прогнозируют в Актобе, днем температура воздуха составит 33 градуса тепла, ночью +19 градусов. В Актау ожидается переменная облачность, днем +30 градусов, ночью +20 градусов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.