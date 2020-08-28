Сегодня  аким города Уральск Абат Шыныбеков вручил государственные награды в соответствии с Указом Президента РК от 24 февраля 2020 года №375. Многодетным матерям Уральска вручили государственные награды Так, подвеской «Алтын алқа» были награждены: Калекешова Гулшат Насипкалиевна, Мендешова Динара, Рахметуллина Альфия Жоламановна, Хамзина Дина Хамзақызы. Подвеской «Күміс алқа» были награждены: Аймурзина Айымгүл Қайырқызы, Акимгужина Гулсим Сериковна, Анаркулова Айгерим Муханбадалиевна, Бисембаева Данагул Тулепбергеновна, Молдабекова Нурзада Мусабековна, Рыскалиева Ляззат Файзуллиновна, Сагингалиева Алла Тайровна, Серикова Шолпан Ермекпаевна, Сидорович Анна Владиславовна. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Анна СУВОРОВА