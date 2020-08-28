Иллюстративное фото из архива "МГ" Руководитель управления образования ЗКО Айгуль Мынбаева рассказала, что по области завершается подготовка к новому учебному году, уже определен формат обучения. Главный педагог области отметила, что обучение в штатном режиме будет проходить с соблюдением строгих санитарных норм. В этом режиме будет обучаться более 20 тысяч учащихся, в дистанционном режиме более 91 тысячи учеников. - В дежурных классах на занятиях будут находиться по 15 учеников. По области запланировано открытие 2 539 дежурных классов. В школах организуется увеличение смен и подсмен для социального дистанцирования, отменена кабинетная система, организация перемен между уроками будет в разное время для разных классов, у учащихся будет ежедневный замер температуры при входе, также организована влажная уборка после каждой перемены, - пояснила Айгуль Мынбаева. Между тем в области независимо от формата обучения как дополнительный образовательный ресурс будут использоваться телевизионные уроки на республиканских каналах «Ел-Арна», «Балапан». Кроме того, все школы области, организующие работу в дистанционном режиме, подключены к образовательным платформам Bilimland. - С 25 августа ведутся пробные уроки на данной платформе. Школы области полностью обеспечены необходимыми учебниками для учащихся, - пояснила главный педагог области. Айгуль Мынбаева рассказала, как будет проводиться линейка 1 сентября ко дню знаний. - Будут классные часы в каждом классе. Если дети обучаются очно, соответственно, учитель проведёт со своими детьми классный час. А если дети обучаются в дистанционном режиме, то для проведения классного часа 1 сентября нет специальной необходимости приходить в школу. Для них будет организовано всё в дистанционном формате, - отметила руководитель управления образования ЗКО. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.