Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, 26 августа в республике стартовала двухдневная акция "Приемная на дороге". – В этот день поступило около 180 обращений, немалая часть которых касалась регистрации «армянских» авто. Владельцев машин интересовали, в частности, правила прохождения этой процедуры, стоимость пошлин, возможность провести регистрацию по доверенности третьим лицом (по уважительным причинам) и другие детали, - сообщили в полиции. В первый же день акции в местном спецЦОНе было зарегистрировано 108 машин из Армении, а до полудня 27 августа желтые номера получили еще 84 автовладельца. В общей сложности на сегодняшний день в Атырауской области зарегистрировано уже более 3500 таких авто. Полицейские напоминают, что срок регистрации автомашин, ввезенных из Республики Армения до 1 февраля 2020 года, истекает 1 сентября.