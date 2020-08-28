АО "КазТрансГаз Аймак" возобновил подачу газа ЖТЭ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Аким ЗКО извинился перед уральцами за отсутствие воды Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщил советник директора АО "Жайыктеплоэнерго" Вячеслав Солодилов, с сегодняшнего дня, 28 августа, возрбновлена подача газа. - Горячая вода будет у горожан с утра 29 августа, - отметил Вячеслав Солодилов.

Напомним, горячую воду отключили в городе 17 августа на неделю. Однако 24 августа начальник ЖКХ города Уральска сообщил, что горячей воды нет из-за отключения газа за долги.

