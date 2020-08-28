Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщил советник директора АО "Жайыктеплоэнерго" Вячеслав Солодилов, с сегодняшнего дня, 28 августа, возрбновлена подача газа. - Горячая вода будет у горожан с утра 29 августа, - отметил Вячеслав Солодилов.

Напомним, горячую воду отключили в городе 17 августа на неделю. Однако 24 августа начальник ЖКХ города Уральска сообщил, что горячей воды нет из-за отключения газа за долги.

