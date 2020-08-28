Колледж был передан в доверительное управление сроком на 10 лет без права выкупа, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Второй диктант на латинице прошел в ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал аким ЗКО Гали Искалиев, во время традиционной августовской конференции педагогических работников, в области ведется работа по передаче колледжей в доверительное управление. – Для улучшения подготовки высококвалифированных кадров, укрепления материально-технической базы, развития дуального обучения в организациях технического и профессионального образования ведется работа по передаче колледжей в доверительное управление. В этом году право доверительного управления колледжом сервиса и новых технологии на 10 лет без права последующего выкупа передано в частные руки. Ближайшие 10 лет образовательным учреждением будет управлять частный предприниматель Балзия Евенеева, ТОО "Аспазшы". Таким образом, государство передает несвойственные себе функции с целью участия инвесторов в подготовке будущих востребованных кадров в рамках развития дуального обучения, - отметил глава региона. Напомним, в октябре прошлого года на базе РПП "Атамекен" прошло совещание, в котором обсудили передачу колледжей в доверительное управление. – В зависимости от того, кто какие вложения будет делать, комиссия будет решать, кто может выиграть конкурс для получения права стать доверительным управляющим. Далее каждый год он будет отчитываться по достижениям об основных показателях данного плана или стратегии развития колледжа. В случае, если будет невыполнение своих обязательств, то тогда уже местный исполнительный орган будет возвращать колледж из доверительного управления, - сказал тогда и.о. председателя правления НАО "Холдинг Кәсіпқор" Ермек Кузенбаев.   Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  