Школьники придумали приложение, которое поможет развить эмоциональный интеллект людям, страдающим аутизмом. Об этом сообщили в министерстве просвещения.

Приложением уже пользуются в некоторых образовательных центрах и оно демонстрирует положительный эффект, особенно среди детей от пяти до 13 лет. Приложение Drive Beyond распознаёт выражения лица.

— Наше приложение идеально демонстрирует важность развития социального предпринимательства среди молодёжи. Мы считаем, что каждый человек заслуживает доступа к этой технологии и возможности развивать свои эмоциональные навыки, — поделился ученик 12 класса Алихан Сиргалиев.

К слову, юные разработчики уже имеют первые доходы. Ведь приложение активно используют алматинские центры реабилитации. Команда планирует добавить диагностические возможности для лечебных центров.