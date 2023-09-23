Трагедия произошла 22 сентября около 12:00 на дороге Уральск — Кирсанова, недалеко от посёлка Спартак. Лоб в лоб столкнулись ВАЗ-21012 и Lada Granta. В результате аварии погибли оба водителя и два пассажира Lada Granta. Ещё один пострадавший госпитализирован в больницу. В управлении здравоохранения ЗКО сообщили, что пострадавшего мужчину 1995 года рождения карета скорой помощи доставила в городскую многопрофильную больницу.
— Жалобы при поступлении на отсутствие движений в конечностях, боль в области шеи. В противошоковой палате произведён осмотр мультидисциплинарой команды, состоящей из реаниматолога, хирурга, травматолога, нейрохирурга, — говорится в сообщении.
Мужчину экстренно госпитализировали в отделение реанимации. Он находится в крайне тяжёлом состоянии.