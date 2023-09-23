На брифинге начальник ДЧС ЗКО Ернур Утегенов сообщил, что пожароопасный сезон в регионе начался пятого апреля. Ведомство за это время провело 32 пожарно-тактических учения.
— 19 сентября на территории лесных учреждений области организовали масштабные совместные учения органов гражданской защиты и работников лесного хозяйства. Задействовали более 130 человек, 31 единицу техники, две лодки и один вертолёт, — отметил Ернур Утегенов.
Жителей просят соблюдать правила пожарной безопасности.