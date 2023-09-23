По информации департамента полиции ЗКО, трагедия произошла ночью 20 сентября. На улице Гагарина, напротив дома 105, столкнулись Lada 21723 и мотоцикл Yamaha. Водитель мотоцикла 2004 года рождения скончался в реанимации, не приходя в сознание.
— Водитель автомобиля 1976 года рождения при выполнении поворота налево, не уступив дорогу встречному мототранспорту, допустил столкновение с ним, — пояснили в ведомстве.
Проводится досудебное расследование.