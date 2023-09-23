По данным «Казгидрометра», 24 сентября в Уральске ожидается переменная облачность, без осадков. Днем столбики термометров покажут +29 градусов, ночью +10.
- В Атырау будет мало облачно. Днём будет +27..+29 градусов, ночью +11..+13 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
- В Актобе мало облачно, без осадков. Днём ожидается до +22..+24 градусов. Ночью похолодает до +5..+7 градусов. Ветер до 7 метров в секунду.
- В Актау — ясно, без осадков. Днём столбики термометра покажут +26..+28 градусов, ночью опустятся до +15..+17 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
- В Алматы переменная облачность, без осадков. В дневное время температура воздуха составит +16..+18 градусов, ночью похолодает до +6..+8 градусов. Ветер до 7 метров в секунду.