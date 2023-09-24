С первого октября в регионе начинается плановая вакцинация против гриппа и ОРВИ. По рекомендации ВОЗ, охват населения прививками должен быть не менее 10%.
В пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО сообщили, на регион закупили 150 тысяч доз вакцины «Гриппол+» российского производства.
Кто может привиться бесплатно:
- медицинские работники;
- беременные женщины;
- дети, состоящие на диспансерном учёте в медицинской организации;
- воспитанники детских домов и домов ребёнка;
- контингент домов престарелых;
- лица, имеющие высокий риск инфицирования по эпидемиологическим показаниям.
Прививаться нельзя людям с аллергией на куриный белок, детям до шести месяцев и беременным в первом триместре.