Кто может получить бесплатную вакцину от гриппа в Уральске

С первого октября в регионе начинается плановая вакцинация против гриппа и ОРВИ. По рекомендации ВОЗ, охват населения прививками должен быть не менее 10%.

В пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО сообщили, на регион закупили 150 тысяч доз вакцины «Гриппол+» российского производства.

Кто может привиться бесплатно:

медицинские работники;

беременные женщины;

дети, состоящие на диспансерном учёте в медицинской организации;

воспитанники детских домов и домов ребёнка;

контингент домов престарелых;

лица, имеющие высокий риск инфицирования по эпидемиологическим показаниям.

Прививаться нельзя людям с аллергией на куриный белок, детям до шести месяцев и беременным в первом триместре.