— С каждым годом растёт число представителей этносов, стремящихся к знанию казахского языка. Численность населения области составляет 690 247 тысяч человек, из них 21,7% — представители других улусов. Члены клуба «Разговорtime», созданного при учебном курсе, вместе с учителями посещают социальные объекты и учат выстраивать простой диалог по получению услуг на государственном языке. По итогам социологического исследования, в 2022 году доля населения области, владеющего государственным языком, составила 93,5%, — сказал Габдушев.

Заместитель руководителя управления культуры ЗКО Тлеккабыл Габдушев рассказал, что в регионе ежегодно проводят бесплатные курсы обучения государственному и английскому языкам. В 2023 году на таких курсах казахский язык изучают более 700 человек, английский — около 700.Также спикер отметил, что доля государственного языка в документообороте по области за второй квартал 2023 года достигла 97,5%.