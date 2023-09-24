Фонд Asar-Oral провёл встречу со студентами Западно-Казахстанского высшего медицинского колледжа для профилактики коррупции. Учащимся рассказали об основных положениях антикоррупционной политики, о ситуации с проблемой в ЗКО.

— Очень большой интерес у присутствующих вызвала информация о результатах мониторинга в ЗКО и выявлении коррупционных правонарушений при строительстве дорог, школ, объектов соцбыта и нарушениях земельного законодательства. Поскольку антикоррупционным законодательством предусмотрено участие общественных объединений в противодействии коррупции, призываю неравнодушных граждан активно участвовать. Поддерживать в соцсетях, делиться информацией, участвовать в качестве волонтёров в борьбе с этим злом, воспитывать в себе непринятие коррупции. По закону каждый житель имеет право пожаловаться на плохое качество оказания госуслуг либо нарушений по госзакупкам, участвовать в мониторинге оказываемых госорганами услуг, — сказал общественник, представитель ОО «Әдильдик Жолы» Бауыржан Заки.