В министерстве труда и социальной защиты населения опровергли информацию о том, что в будущем одним из требований для назначения специальных социальных выплат для граждан, работающих во вредных условиях труда, начиная с 55 лет, будет стаж работы не менее 7 лет.

— Сейчас в предлагаемых подходах в качестве одного из условий назначения спецсоцвыплаты рассматривается наличие обязательных профессиональных взносов работодателя в Единый накопительный пенсионный фонд в течение не менее семи лет. При этом необходимо подчеркнуть, что на данный момент подходы прорабатываются совместно с заинтересованными государственными органами, представителями работников и работодателей, — сказали в министерстве.