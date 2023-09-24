Построенные в средние века дома обнаружили при раскопках в Атырау

Во время археологических раскопок в городище Сарайшык Атырауской области обнаружены стены домов, построенных в средние века и другие сакральные предметы. Об этом пишет AtyrauPress.

Научный сотрудник Атырауского областного краеведческого музея Ерлан Тилеккабылов говорит, что раскопки начались четвёртого сентября.

— В ходе археологических раскопок найдены стены средневековых домов, тандырные печи, керамическая посуда, изделия из кости и средневековые монеты. На сегодня раскопки ведутся на площади около 800 квадратных метров. Помимо сотрудников областного историко-краеведческого музея, в состав экспедиции входят и жители села, состоящие на учёте в качестве безработных. Итого — 30 человек. В будущем их число будет увеличиваться, — говорит Ерлан Тилеккабылов.

По словам научного сотрудника, пока никаких научных выводов по найденным артефактам не сделали.