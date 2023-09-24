  • В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит +27..+29 градусов, ночью похолодает до +8..+10 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Атырау ожидается погода без осадков. Днём будет +26..+28 градусов, ночью +12..+14 градусов. Ветер до 11 метров в секунду.
  • В Актобе - малооблачно. Днём ожидается до +23..+25 градусов. Ночью похолодает до +5..+7 градусов. Ветер до 7 метров в секунду.
  • В Актау малооблачно, без осадков. Днём столбики термометра покажут +25..+27 градусов, ночью опустятся до +15..+17 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Алматы - погода без осадков. В дневное время температура воздуха составит +17..+19 градусов, ночью похолодает до +7..+9 градусов. Ожидаются порывы ветра при грозе до 7 метров в секунду.