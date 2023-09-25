Двое подростков потерялись в горах Заилийского Алатау. Им помогли сотрудники республиканского оперативно-спасательного отряда. Юноши отправились на пик Кумбель через Кок-Жайляу и Три Брата. Оттуда начали спуск в Горельник, но было уже поздно — подростки не рассчитали время. В РОСО отметили, что ребята приняли верное решение позвонить спасателям и укрыться в хижине.
— Спасатели дошли до подростков в 3:38. Так как в горах было много снега, одежда у юношей промокла. Спасатели дали им теплые носки, высушили одежду и в 5:20 приступили к спуску, — рассказали в пресс-службе отряда.
Напомним, до выходных дней в городе и горах прошли осадки и спасатели рекомендовали воздержаться от походов.