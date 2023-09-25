— Несмотря на угрозу распространения, пожарным удалось отстоять два частных жилых дома с южной и северной стороны. При тушении получил травму руки начальник караула пожарной части, — сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.

Сотрудник ДЧС Алматы получил травму руки при тушении ночного пожара в Алмалинском районе. Вызов в 101 поступил в 2:29. На улице Брусиловского загорелся строительный магазин, который находится во дворе частного дома. Огонь перекинулся на навес жилища. Пожар ликвидирован в 3:51.После обследования бригады медиков он отпущен домой. Угрозы жизни и здоровья нет.