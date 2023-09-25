— Спортплощадку действительно обновили. Но остальное всё встало мёртвым грузом. Рабочие на наш вопрос «когда финиш» разводят руками. Лучше б не ремонтировали в таком случае. Мы ежедневно дышим пылью, которая поднимается от завезённых грунта и песка. О грязи в дождь вообще молчим, — пожаловались жители.

Жители крупного жилого массива в Атырау не могут дождаться окончания реконструкции двора. В редакцию «МГ» обратились жители дома №45 на улице Баймуханова. Замену детской и спортивной площадок там начали в июле.В отделе ЖКХ акимата Атырау ответили коротко, но обнадеживающе: «работы до конца октября завершат полностью». Сейчас же дети большого многоэтажного комплекса играют на горках грунта. Всего, как ранее сообщалось, до конца года отремонтируют более 100 дворов.