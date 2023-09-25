Ученик школы №14 в Астане упал в лестничный пролёт во время перемены, когда поднимался на второй этаж, передаёт Informburo.kz. Информацию подтвердили в управлении образования города.
— По словам мальчика, его толкнул одноклассник. На место незамедлительно вызвали скорую помощь. Ребёнок находится в детской городской больнице. В сознании, состояние стабильное. В коме не был. В школе есть лестничные перила (общественники заявляли, что ребёнок был в коме три дня и якобы в здании не было перил — прим. автора), — говорится в сообщении.
Сейчас в ведомстве рассматривают применение мер в отношении директора школы. В департаменте полиции сообщили о возбуждении уголовного дела по статье 141 УК РК «Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья малолетнего гражданина».