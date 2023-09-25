Спортсмен из Аксая стал двукратным чемпионом мира по паратхэквондо
23 и 24 сентября в мексиканском городе Веракрус проходил чемпионат мира по паратхэквондо. В нём принимал участие спортсмен из Бурлинского района Малик Мукашев. Он выступал в весовой категории 80 килограммов и одержал победу, тем самым завоевал звание двукратного чемпиона мира. К слову, первый титул спортсмен смог взять в 2021 году, тогда первенство мира проходило в турецком Стамбуле.
Спортсмен родился в 1986 году в Уральске, учился в средней школе села Подстепное Теректинского района. В 1998 году переехал в Аксай Бурлинского района. В 2000 году Мукашева ударило током, он получил сильнейшие ожоги. Мужчине пришлось ампутировать обе руки. Однако несчастный случай не сломил его. Малик успешно окончил школу, поступил в Уральский финансово-экономический колледж на факультет «Бухгалтерский учёт и аудит». Позже получил вторую специальность — учитель физкультуры.
С 2014 году Мукашев начал заниматься тхэквондо, в тот же год принял участие в открытом чемпионате Европы и стал бронзовым призером. Кроме этого, 37-летнему Малику Мукашеву принадлежит титул чемпиона Азии, который он смог завоевать в 2021 году в ливанском Бейруте. Малик Мукашев является мастером спорта международного класса по паратхэквондо.
Сам Мукашев ещё в 2019 году рассказал, как добился успехов в спорте.
— Я выступаю в паратхэквондо за нашу область, являюсь участником сборной Казахстана с 2014 года. К этому шёл с самого детства, до трагедии, которая со мной произошла. В 2000 году получил электротравму, после чего мне ампутировали обе руки выше локтя. Моя жизнь кардинально изменилась, такого поворота никто не ожидал. Кто-то обрезал провода и оставил их оголёнными на дачах, где мы работали со своими братьями. Именно меня притянуло к току, так как я был не в резиновых сапогах и были влажные ноги. После пролежал два месяца в больнице, из них 10 дней провёл в реанимации. Сначала было очень тяжёло психологически, не хотел идти в школу на занятия. Два года занимался индивидуально. Благодаря нашим учителям, я всё же продолжил обучение в обычной школе, устно. Даже после того, как мне ампутировали руки, я не бросил спорт, а продолжил заниматься им. Также параллельно получил экономическое образование, получаю образование физкультуры и спорта. Хочу сказать, чтобы молодёжь шла к своей цели и занимались тем, чем им нравится, – рассказал паратаэквондист.
У Малика Мукашева есть жена и дети.
– Я считаю себя абсолютно счастливым человеком. Спасибо моей жене за то, что создаёт уют в нашем доме, – отметил спортсмен.
