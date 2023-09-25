С 25 сентября в поликлиниках Алматы начали сезонную вакцинацию против гриппа. В этом году в мегаполис завезли 250 тысяч доз российского препарата «Гриппол+».
Первые привитые уже есть в поликлинике №8. Думан Солтыбаев получает прививку против гриппа четвёртый год подряд.
— Я доверяю медицине, каждый год вакцинируюсь. Получал прививку и против коронавируса. К сожалению, многие не понимают, что вакцина — это научное достижение, — сказал мужчина.
Александр Ким приходит в поликлинику за вакциной шестой год подряд. Узнав о наличии вакцины, утром он уже был в прививочном кабинете.
— Я не жду приглашения от врача. Узнал, что поступила вакцина и пришёл. Я прохожу по списку лиц, которым положена вакцина. Переношу хорошо, потом не болею, — рассказал мужчина.
Врач-эпидемиолог поликлиники Мадина Туашева напомнила, что вакцина рекомендована всем, начинания от малышей старше полугода.
Особенно лицам в группе риска:
люди старше 65 лет,
беременные,
дети до пяти лет,
люди с хроническими заболеваниями,
люди с ослабленной иммунной системой,
медицинские работники.
Терапевт Жазира Сейдалиева дала рекомендации:
уточните, есть ли у вас противопоказания к вакцинации;
посоветуйтесь с врачом, если у вас есть хронические заболевания или вы принимаете лекарства. В некоторых случаях может потребоваться корректировка дозы вакцины;
старайтесь не болеть и не перенапрягать свой организм за несколько дней до вакцинации;
пейте достаточное количество жидкости и следите за режимом питания;
если у вас есть аллергия на яйца, сообщите об этом врачу;
старайтесь не нервничать перед вакцинацией;
после вакцинации следуйте рекомендациям врача по уходу за собой и не занимайтесь физическими упражнениями в течение нескольких часов.
Врачи отметили, что сейчас медицинские сёстры обзванивают прикреплённых к их участку пациентов и приглашают на вакцинацию.
По рекомендации ВОЗ, охват населения Казахстана прививками должен быть не менее 10%.