— На 11 родителей составили протоколы по статье 127 КоАП РК «Невыполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию несовершеннолетнего». На семерых родителей — по статье 435 КоАП РК «Хулиганство, совершённое несовершеннолетним». Также на 80 родителей составили административные протоколы за нахождение несовершеннолетних после 23:00 вне жилища без сопровождения законных представителей, — пояснили в ведомстве.

Как сообщили в департаменте полиции Атырауской области, стражи порядка регулярно проводят профилактические мероприятия для защиты подростков. За два дня они выявили около сотни нарушений.Эти статьи предусматривают наказания от штрафа до административного ареста.