Сотрудники зоопарков Новой Англии начали вакцинацию видов, восприимчивых к коронавирусу, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное изображение с сайта Pixabay

В зоопарках Franklin и Stone сообщили, что несмотря на отсутствие случаев заражения в их парках, принято решение привить животных.

- Вакцина для животных разработана глобальной ветеринарной компанией, которая пожертвовала более 11 000 доз, чтобы помочь защитить здоровье и благополучие более 100 видов млекопитающих, обитающих в почти 70 зоопарках, а также в других учреждениях по уходу за животными. Вакцина одобрена министерством сельского хозяйства США, - говорится в сообщении.

Первыми прививку получат приматы, кошачьи (кошки, включая львов, тигров и снежных барсов) и куньи (хорьки и североамериканские речные выдры). Вакцину введут двумя дозами с интервалом примерно в четыре недели.

Накануне стало известно, что в зоопарке американского города Атланта коронавирусом заболели, по меньшей мере, 13 горилл.

