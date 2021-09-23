24 сентября в Западно-Казахстанской области ветер юго-восточный с порывами до 15-20 метров в секунду.

В Уральске синоптики прогнозируют проливные дожди. В дневное время температура воздуха составит +15..+17, ночью похолодает до +8..+10. Ветер юго-восточный до 40 километров в час.

В Атырау - дожди. Днём ожидается +13..+15 градусов, ночью - +6..+8 градусов. Ветер юго-восточный до 30 километров в час.

В Актобе ожидается переменная облачность. Днём воздух прогреется до +17..+19 градусов. Ночью похолодает до +8..+10 градусов. Ветер юго-восточный до 50 километров в час.

В Актау будет облачно. Днём столбики термометра покажут +22..+24 градусов, ночью опустятся до +12..+14 градусов. Ветер юго-восточный до 50 километров в час.

Иллюстративное фото из архива "МГ" На западе, в центре и востоке страны под влиянием фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, в связи с чем ожидаются дожди, в центре и востоке – небольшие осадки. На остальной территории республики ожидается погода без осадков. На западе, юге, юго-западе, юго-востоке, центре и востоке ожидается усиление ветра, на юге и юго-западе – с пыльной бурей, на севере, северо-западе республики – туман.

