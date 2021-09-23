23 года назад братья-близнецы Крейг и Марк Сандерсы познакомились с сёстрами-близняшками Дианой и Дарлин Неттемейер. Они поженились и у них родились дети... Казалось бы, раз родители столь похожи, то и дети должны быть схожи между собой, но генетика штука не простая – черты лица могут наследоваться от кого угодно.В итоге у одной пары родились два мальчика, тоже близнецы, а у второй две девочки-погодки и мальчик. Генетически дети одной пары приходятся родными братьями или сестрами детям второй пары, хотя фактически они кузены.Оказывается, однояйцевые близнецы имеют совпадающее ДНК. А это значит анализ ДНК не сможет определить кто конкретно из близнецов является отцом/матерью. В данном случае супружеские пары состоят из двух пар однояйцевых близнецов, и если провести ДНК-тест, он покажет, что все дети родные братья/сестры между собой.