Стоит отметить, что к инсульту может привести неправильный образ жизни, лишний вес, заболевания сосудов головного мозга, нарушенный ритм сердца, курение, употребление алкоголя в больших количествах, малоподвижный образ жизни. Врачи отмечают, что у инсульта есть предвестники, первые в этот список попали повышенный уровень холестерина и высокий уровень сахара в крови. Также инсульт может вызвать прием сильных гормональных препаратов. Если при инсульте разрывается артерия (происходит кровоизлияние), то он считается геморрагическим. А если происходит сужение или закупорка артерий головного мозга, то тогда его называют ишемическим. Одни из самых явных признаков инсульта считается онемение участков тела, в основном это лицо и конечности, упадок сил в конечностях (человек не сможет поднять руки вверх), потеря контроля и острое нарушение зрения. Иногда инсульт сопровождается рвотой, тошнотой и головокружением. Нарушаются двигательные функции в организме, речь становится не внятной (как у пьяного человека).