Ячмень может появиться и с внешней и с внутренней стороны века. Представляет он собой небольшое уплотнение по величине как зерно, чаще в нем содержится гной. Сопровождается ячмень покраснением глаза, болью, нечеткостью зрения, слезоточивостью, зудом и жжением, светобоязнью, создается ощущение, что в глазу что-то застряло, веко опускается, из ранки выделяется гной, который может покрыть ресницы. Причин возникновения ячменя может быть несколько. В большинстве случаев – это бактерии, которые активизируются, когда у человека ослабевает организм. Ячмень – не сложное заболевание, которое не влечет за собой осложнения. Максимум – это киста или халязион, который легко сможет удалить врач. Но если его не долечить, то он снова и снова будет доставлять вам неудобства и появляться в самое неподходящее время. Обычно ячмень исчезает за 8-10 дней. Но чтобы ускорить процесс можно воспользоваться компрессами из теплой воды. Оставлять нужно на 10-15 минут, частота процедуры – 3-4 раза в день. Дождитесь, пока ячмень «созреет» и гной выйдет самостоятельно, не пытайтесь его давить. В более запущенных случаях лучше обратиться к врачу, который назначит соответствующее лечение. И полностью отказаться от народных методов лечения, ведь компрессы из трав не эффективны, а зеленка и вовсе может вызвать ожог.Вся предоставленная информация носит ознакомительный характер и не может быть использована без обязательной консультации с врачом!