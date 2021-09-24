Женщина заявила, что директор принял на работу в учебное заведение ранее судимого, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

В начале августа в Атыраускую областную инспекцию труда и управление культуры и спорта обратилась 54-летняя жительница Макатского района. Она заявила, что её бывший начальник - директор школы трудоустроил ранее судимого человека.

- Сотрудники районной полиции при проверке установили, что данная информация является недостоверной. Позже выяснилось, что гражданка собиралась отомстить своему руководителю за её увольнение, - рассказали в пресс-службе департамента полиции региона.

Учительницу за ложный донос оштрафовали на 326 704 тенге.

