Борт направлялся из столицы Казахстана в Стамбул, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Изображение Orna Wachman с сайта Pixabay

Как сообщили в авиакомпании Air Astana, их Boeing 767 вылетел в 19:11 23 сентября из воздушной гавани Нур-Султана и направлялся в Стамбул.

- По технической причине командир воздушного судна принял решение выполнить посадку в Атырау. Посадка прошла в штатном режиме в 22:20 по времени Нур-Султана. В настоящее время проводится инспекция воздушного судна, - сообщили в авиакомпании.

Пассажиров разместили в отеле. Сегодня, 24 сентября в 14:00 они вылетят в пункт назначения на резервном борту Airbus A321.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.