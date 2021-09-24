В коммунальном предприятии «МАЭК-Казатомпром» прокомментировали рассылку, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

Как сообщает telegram-канал stopfakemangystau, в социальных сетях и мессенджерах распространяется аудиозапись неизвестной женщины, которая призывает жителей региона приостановить оплату за электроэнергию AllianceEnergoSnab-Актау.

В ТОО «МАЭК-Казатомпром» информацию опровергли.

- Счета арестованы согласно решению суда. Однако за потреблённую электроэнергию до августа и в августе 2021 года включительно необходимо произвести оплату на расчётный счёт AllianceEnergoSnab-Актау. Все средства поступят на счёт ТОО «МАЭК-Казатомпром», - сообщает пресс-служба предприятия.

Напомним, «МАЭК-Казатомпром» расторг договор на покупку электроэнергии с AllianceEnrgoSnab-Актау. Обеспечением электроснабжения с первого сентября занимается ТОО «Мангистау Жарык».

