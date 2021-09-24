Строительство многоэтажек в ЗКО рискует остановиться из-за подорожания материалов
По словам застройщиков, строительные материалы подорожали, а чиновники не торопятся корректировать проектно-сметную документацию, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Директор ТОО «СКФ «Отделстрой» Валентина Михно на своей странице в Facebook написала, что в строительной отрасли страны складывается сложнейшая ситуация. Всему виной - резкий скачок цен на металл.
– Он повлёк за собой рост цен и на другие строительные материалы и не на 10-20%, а в два раза. К примеру, минплита в два раза. Казалось бы, где металл, а где минплита. Не лучше ситуация и с другими материалами. Строители просят сделать корректировку проектно-сметной документации, но прошло уже пять месяцев, увы, результата нет. Такое положение дел будет иметь печальные последствия: банкротство строительных фирм, недостроенные объекты, рост безработицы и так далее. Необходимо срочно принять меры на правительственном уровне, а не ждать и испытывать нас на прочность, - написала Михно.
Коллегу по цеху поддержал руководитель ТОО «Болашак-Т» Аскар Кощанов. По его словам, он подал заявку на корректировку ПСД ещё первого июля, однако по сей день никаких результатов нет.
– Я полностью согласен с этими доводами. Мы свои расчёты сделали, подали заявку на корректировку ПСД ещё в июле этого года. Но прошло почти три месяца, а корректировка не сделана. Нам ничего не говорят. Проектный институт должен провести дополнительную экспертизу, но им наши заявки ещё не поступали. То, что стройматериалы подорожали - это факт. У меня сейчас строятся два домам вдоль трассы Уральск - Саратов, и строительство может остановиться. Ведь всё упирается в финансы, - возмутился Аскар Кощанов.
Руководитель управления строительства ЗКО Алибек Антазиев заявил, что в области в плановом режиме проводится корректировка ПСД, для этого лишь нужно подать заявку.
– Кто подал заявку, тем мы проводим. Это целая процедура, надо корректировать сметы, провести экспертизы, на это потребуется 2-3 месяца. Мы самое главное провели проверку с департаментом внутреннего государственного аудита и государственным архитектурно-строительным контролем. Мы отдали проектировщикам заявки от 16 застройщиков. Время зависит от проектировщиков, они сейчас пересчитывают сметы. Основное требование - объём выполненных строительно-монтажных работ не должен превышать 50%, а сумма удорожания по смете не должна составлять менее 10%, - подчеркнул Алибек Антазиев.
Напомним, в июле аналитики сообщали о резком скачке цен на строительные материалы. Например, гравий подрожал в 3,5 раза, известняк - в 2,4 раза. Выросли цены и на алюминиевые двери, строительные конструкции из чёрных металлов, растворы и сухие строительные смеси. В министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана тогда отметили, что рост цен наблюдается и в других странах мира, так как сыграл эффект отложенного спроса. Объекты, которые должны были возводится в 2020 году, были перенесены из-за пандемии на год, за счёт чего увеличились объёмы строительства в 2021 году. Не последнюю роль сыграла и инфляция.
