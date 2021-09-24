- В отношении 22 родителей составлены административные протоколы по части 2 статьи 442 КоАП РК "нахождение несовершеннолетних в ночное время вне жилища без сопровождения законных представителей" и выдано предупреждение. На одного родителя по части 3 статьи 442 КоАП РК за совершение подростком нарушения повторно в течение года, собранные документы направлены в суд для принятия законного решения, - пояснили в ведомстве.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции Атырауской области сообщили, что ювенальные инспекторы после 23:00 выявили 23 подростка, находящиеся вне жилища без сопровождения законных представителей.Кроме того, выявлено четверо родителей, не исполнявших обязанности по воспитанию и образованию несовершеннолетних детей, защите их прав и интересов, в отношении которых составлены административные протоколы. Собранные документы направлены в суд. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.