Инцидент произошёл в Наурызбайском районе, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Видео опубликовал портал 365info.kz . По данным издания, мужчина пытался проехать на территорию частного детского сада. Но получив отказ от охранника, мужчина достал оружие.

В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, что данный факт зарегистрирован управлением Наурызбайского района.

- В настоящее время проводится проверка. Установлено, что пистолет является газовым и имеется официальное разрешение. По результатам разбирательства будут приняты меры в соответствии с законодательством, - сообщили в ведомстве.

