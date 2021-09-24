– К теплоснабжению подключены те объекты, чьи руководители подали заявки. В основном это детские сады, школы, больницы. В квартиры тепло начнёт подаваться, когда среднесуточная температура в течение трех дней составит +8 градусов и ниже, - рассказал Бекболат Камешов.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал заместитель генерального директора АО "Жайыктеплоэнерго" Бекболат Камешов, предприятие ежегодно подаёт тепло 1 208 многоквартирным жилым домам, а так же школам, детским садам, больницам, объектам культуры и спорта. На сегодня все объекты готовы к отопительному периоду и получили паспорта готовности.