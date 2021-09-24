Никто из их участников конфликта в полицию не обратился, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Скриншот с видео

Видео массовой драки появилось в . В описании к ролику говорится, что потасовка произошла на пересечении улиц Толе би и Момышулы. На кадрах видно по меньшей мере 15 человек, которые дрались прямо на проезжей части.

В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, что начали досудебное расследование по статье 293 УК РК - хулиганство.

- Устанавливаются личности участников конфликта, действиям каждого из которых будет дана правовая оценка. Отметим, что с официальным заявлением никто из сторон в полицию не обращался, - информировали в ведомстве.

