Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, на трассе Чапаев - Жалпактал - Казаталовка ранее установили макет патрульной автомашины. Ночью 23 сентября он пропал. Найти макет удалось спустя два часа. Стражи порядка задержали подозреваемого в краже 40-летнего мужчину. Зачем ему понадобилась "полицейская машина", выявит следствие. Задержанному инкриминируют статью "кража". Позже в полиции сообщили, что подозреваемый был в состоянии алкогольного опьянения.