ТОО «Медицинский центр» предлагает пройти обследование на COVID-19

В Уральске на базе ТОО «Медицинский центр» открылась вирусологическая лаборатория для определения COVID-19 на бесплатной (госзаказ) и платной основе. Здесь вы можете сдать ПЦР-тест и получить результат за короткий срок. Забор анализов осуществляется с 8:00 до 10:00. Результаты анализов готовы в течение пяти часов. Стоимость тест-исследования 6 000 тенге. Телефон: 8 705 186 62 17, 8 701 373 58 65. Лицензия серия ЛП №002223 от 6.02.2003г. выдана Министерством здравоохранения РК. Новости Компаний