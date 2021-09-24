Порванный флаг спущен, передаёт корреспондент портала «Мой  ГОРОД». Сильный ветер порвал флаг на флагштоке в Аксае Фотографию повреждённого флага пересылают жители Аксая в социальных сетях и мессенджерах. В аппарате Бурлинского районного акимата пояснили, что флаг порвался из-за сильного ветра.
 - В данное время он спущен. Убедительно просим не создавать ажиотаж вокруг данной ситуации. Повреждения устранимы. Ответственные специалисты будут держать на контроле состояние флагштока и государственного флага, - говорится в сообщении ведомства.
Напомним, 50-метровый флагшток установлен в парке имени Г. Жангирова за счет средств местных компаний. Торжественное открытие состоялось 22 сентября.