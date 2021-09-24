Ветер с пылью поднялся с утра, после обеда он уже накрыла город. Служба спасения вечером 23 сентября распространила сообщение о надвигающемся сильном ветре с порывами до 17-22 метров в секунду. На деле это оказалась пыльная буря. Между тем, по словам продавцов магазинов в Атырау, сегодня сильно возрос интерес жителей к влажным салфеткам и маскам.

_mjZp-sYSvk

К слову, пыльная буря накрыла и Бейнеуский район соседней Мангистауской области. Там отменили занятия у почти девяти тысяч школьников и патрульные перешли на усиленный режим работы.

