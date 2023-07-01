— За получение взятки в сумме 45 млн тенге за выкуп земельного участка для государственных нужд начато досудебное расследование в отношении исполняющего обязанности заместителя руководителя городского управления земельных отношений. С санкции суда он взят под стражу, — говорится в сообщении.

В антикоррупционной службе сообщили о расследовании уголовного дела по фактам систематических нарушений в сфере земельных отношений Алматы.Чиновники этого же управления в интересах отдельных землевладельцев с помощью аффилированного оценщика необоснованно завысили стоимость восьми участков, подлежащих выкупу для госнужд. В результате владельцам этих участков государством излишне оплачены порядка 7,5 млрд тенге. При этом стоимость услуг оценщика за один объект в среднем составила всего лишь 68 тенге в 2021 году и 10 тенге – в 2022 году. Грубые нарушения закона выявили и в деятельности управления городского планирования и урбанистики Алматы. Чиновники управления согласовали строительство 11 многоквартирных жилых комплексов с коммерческим назначением на участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства. Государству причинён ущерб на более 760 млн тенге. В общей сложности проверкой охвачены более 470 земельных участков.